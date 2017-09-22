Путин призвал стимулировать обновление парка пассажирского транспорта

УЛЬЯНОВСК, 22 сен — РИА Новости. Необходимо стимулировать обновление парка пассажирского транспорта, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Нужно проработать стимулы к повсеместному обновлению автобусов, троллейбусов, трамваев, другого общественного транспорта, найти эффективные механизмы государственной поддержки модернизации транспортного парка",- сказал Путин на заседании Госсовета.

Как отметил глава государства, не отказываясь от господдержки, этот сегмент экономики должен быть рыночным, самодостаточным. "Понятно, что сразу не прыгнуть в эту самодостаточность, но аккуратненько нужно к этому идти, обязательно нужно этим заниматься, иначе так и будет это хромать, так и будут люди ездить на разваливающихся автобусах",- сказал Путин.

Президент подчеркнул, что речь может идти в том числе и о долгосрочных контрактах с перевозчиками, что поможет им планировать свою работу.

Путин подчеркнул, что состояние транспортных средств — "их физический и моральный износ" — одна из основных тем в контексте пассажирских перевозок.

"К сожалению, в последние годы картина здесь не улучшается, особенно остро эта проблема стоит в сельской местности",- сказал президент.

Количество старой техники увеличивается, констатировал президент.