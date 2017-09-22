Путин призвал стимулировать обновление парка пассажирского транспорта

УЛЬЯНОВСК, 22 сен — РИА Новости. Необходимо стимулировать обновление парка пассажирского транспорта, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
Как отметил глава государства, не отказываясь от господдержки, этот сегмент экономики должен быть рыночным, самодостаточным. "Понятно, что сразу не прыгнуть в эту самодостаточность, но аккуратненько нужно к этому идти, обязательно нужно этим заниматься, иначе так и будет это хромать, так и будут люди ездить на разваливающихся автобусах",- сказал Путин.
Президент подчеркнул, что речь может идти в том числе и о долгосрочных контрактах с перевозчиками, что поможет им планировать свою работу.
Путин подчеркнул, что состояние транспортных средств — "их физический и моральный износ" — одна из основных тем в контексте пассажирских перевозок.
"К сожалению, в последние годы картина здесь не улучшается, особенно остро эта проблема стоит в сельской местности",- сказал президент.
Количество старой техники увеличивается, констатировал президент.