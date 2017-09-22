Медведев: урожай зерна в РФ достиг 117 млн тонн

СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ (Адыгея), 22 сен — РИА Новости. Урожай зерна в РФ достиг 117 миллионов тонн в бункерном весе, Россия по итогам текущего года обеспечит все свои потребности в сельхозпродукции и выполнит все экспортные контракты, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о ходе проведения сезонных полевых работ.

По его словам, в ряде регионов уборочная пора еще продолжается, на сроки ее окончания повлияли погодные условия, при этом, несмотря ни на что, в аграрном секторе РФ сохраняется устойчивый рост.

"Намолочено уже более 117 миллионов тонн зерна. Я пока других прогнозов делать не буду, но очевидно, что мы не только полностью обеспечим свои потребности, но и выполним все экспортные контракты", — заявил Медведев.