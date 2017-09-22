Минск заявил, что защищает Россию от санкционных продуктов

МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Белорусская сторона активно пресекает попытки провоза на территорию России продовольствия, попадающего под ответные меры на санкции Запада, тем самым защищает РФ от запрещенных товаров, заявил в пятницу председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.

"Продолжаем бороться с попытками вывоза с территории нашей страны в сторону России санкционной продукции. За 8 месяцев текущего года было изъято порядка 8 тысяч тонн товаров, с начала этой санкционной работы таможенной службой изъято и не допущено к движению в сторону России 21 тысяча тонн санкционной продукции, которая обращена в доход государства", — цитирует Сенько агентство Белта. При этом, ссылаясь на СМИ, он обратил внимание, что "они (ФТС РФ – ред.) изъяли около 7 тысяч тонн товаров".

Глава комитета добавил, что белорусские таможенники в рамках предотвращения ввоза в Россию санкционных товаров провели контроль более 2,3 миллиона транспортных средств, которые въезжали с территории стран Западной Европы. "Из них 4,7 тысячи транспортных средств были возвращены в страны Западной Европы по тем причинам, что товаросопроводительные документы не соответствовали критериям, которые должны быть в отношении перемещения товаров, относящихся к санкционной группе", — отметил Сенько.

Он заверил, что белорусские таможенники продолжат борьбу с попытками провоза в РФ через Белоруссию санкционной продукции. "Мы продолжаем эту работу. … Таким образом, мы защищаем Российскую Федерацию по тем ограничениям, которые они ввели у себя на территории страны", — добавил Сенько.

Президент РФ Владимир Путин в августе 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.