Санация Бинбанка не отразится на банковской системе, уверен Греф

СТАМБУЛ, 22 сен — РИА Новости. Санация Бинбанка и "ФК Открытие" никак не повлияет на устойчивость банковской системы РФ и финансовую стабильность, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

ЦБ в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие". ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

"Это никак не повлияет на стабильность банковской системы в силу того, что механизм, который предложен Центральным банком, абсолютно обеспечивает и гарантирует все права всех без исключения клиентов Бинбанка и банка "Открытие", их интересы никак не пострадают и это никак не скажется на финансовой стабильности", — сказал Греф.

"Мне кажется, как раз наоборот: было много слухов вокруг этих двух банков, что, собственно, послужило катализатором того, что у них начались проблемы с ликвидностью; сейчас, думаю, почва для этих слухов исчерпана", — заявил глава Сбербанка.