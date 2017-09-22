Греф не ожидает новых масштабных проблем у крупных российских банков

СТАМБУЛ, 22 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает масштабных проблем у крупных российских банков, отмечая, что действия ЦБ по "Открытию" и Бинбанку способствуют успокоению рынка.

Регулятор в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие". ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

"Очевидно, что предправления этих банков были сделаны какие-то стратегические ошибки, в первую очередь те приобретения, которые были сделаны, плюс складывающаяся очень сложная макроэкономическая ситуация, — все это собралось вместе, и эти риски выстрелили", — сказал Греф журналистам.

При этом он отметил важность того, что собственники Бинбанка и "Открытия" добросовестно сотрудничают с ЦБ. По мнению главы Сбербанка, это может стать хорошим примером и привести к укреплению банковского сектора в целом.

"Насколько мне известно, во всяком случае могу оперировать только слухами, но на банковском рынке больше таких проблем среди крупных банков нет", — заявил Греф.

"Мне кажется, сейчас ситуация будет значительно более здоровая, и Центральный банк, перехватив управление, предоставив ликвидность этим банкам, создал почву для некоторого успокоения в банковском секторе", — добавил глава крупнейшего российского банка.