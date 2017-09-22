МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Госдума поручила комитету по финансовому рынку и по безопасности запросить в Банке России и правоохранительных органах информацию и инициировать проверку по выявлению причин, повлекших возможный вывод активов из банков "Югра", "ФК Открытие" и Бинбанка, следует из протокольного поручения ГД.
13.6%Да, но легко вернул с помощью Агентства по страхованию вкладов
2.6%Сталкивался, и возвращать деньги пришлось через суд
41.3%Нет, я тщательно выбираю банки
42.5%Я не храню деньги в банке