В ГД попросили силовиков выяснить причины ситуации в "Югре" и Бинбанке

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Госдума поручила комитету по финансовому рынку и по безопасности запросить в Банке России и правоохранительных органах информацию и инициировать проверку по выявлению причин, повлекших возможный вывод активов из банков "Югра", "ФК Открытие" и Бинбанка, следует из протокольного поручения ГД.

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При этом ЦБ и силовикам предлагается установить виновных и ответственных за потерю этих активов лиц, а также рассмотреть возможность "привлечения ответственности лиц, в том числе должностных лиц ЦБ РФ, допустивших сложившуюся ситуацию и вовремя не осуществивших соответствующий контроль и надзорные проверки в соответствии с должностными обязанностями".