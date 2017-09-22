ФАС выявила коллективное доминирование сетей общепита в "Шереметьево"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области по итогам анализа цен на общественное питание на территории аэропорта "Шереметьево" признало наличие коллективного доминирования на этом рынке, сообщил замглавы УФАС Дмитрий Стрельников.

По его словам, по ряду позиций компании в два раза завышали цены на продукты питания в аэропортах Москвы, а некоторые на треть.

В июне он сообщал, что УФАС проверит все факторы, влияющие на формирование цен на услуги общественного питания в аэропортах, включая ставки аренды.

"По итогам проверки цен на питание в аэропорту "Шереметьево" было выявлено наличие коллективного доминирования", — заявил Стрельников в ходе-пресс-конференции.

До этого УФАС возбудило дела в отношении ООО "Бургер Рус" (сетей ресторанов Burger King), ООО "Галерея-Алекс" (кофейни "Шоколадница") и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" (кафе "Му-му") за установление монопольно высоких цен в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Поводом к возбуждению дел о нарушении антимонопольного законодательства послужили обращения граждан о высокой стоимости товаров и продуктов питания на территории аэропортов Москвы.