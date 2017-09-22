МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Легализация продажи алкоголя в интернете приведет к снижению цен в России на продукты питания в целом, считает глава Союза производителей алкогольной продукции, вице-президент холдинга "Русский стандарт" Игорь Косарев.

Ранее Минфин РФ опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроект регулирования алкогольной розницы в сети, принятие которого может разрешить продажу всех видов спиртного в интернете с 1 января 2019 года. Минпромторг согласовал проект, однако Минздрав и Роспотребнадзор выступили против этой инициативы.

"Мы считаем, что введение конкуренции, которая последует за интернет-продажами алкоголя, приведет к снижению цен на продукты питания в целом и на алкоголь в частности", — сказал Косарев во время своего выступления на форуме "Алкогольный рынок: от запретов к развитию".

Косарев пояснил журналистам, что в этом случае цены снизятся на все продукты питания в России, так как появится новый мощный канал продаж.

"Конкуренция всегда влияет на снижение цен. Сейчас она не может существовать по очень простой причине: запрещена продажа алкоголя, значит, неэффективна продажа продуктов питания (через интернет — ред.). Их доставлять невыгодно", — сказал он. "Если в стоимость продуктового заказа будет включен алкоголь, то стоимость доставки снизится", — добавил эксперт.