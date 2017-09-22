Johnson & Johnson назвала Россию привлекательным рынком для инвестиций

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Johnson & Johnson оценивает Россию как привлекательный рынок для инвестиций и до конца года представит в стране новые продукты, заявил управляющий директор компании по России, Украине и СНГ Вальтер Гейгер.

Выступая на инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России "Принимая новые вызовы", он отметил, что макроэкономические показатели в России улучшаются.

"Для нас Россия — это пятый крупнейший рынок OTC (безрецептурных препаратов — ред.) в мире, и из топ-5 — самый быстрорастущий", — сказал Гейгер.

"В этом контексте мы уже делали значительные инвестиции в Россию и собираемся за период с июля по декабрь запустить шесть новых инновационных продуктов в России", — заявил он.

"Россия — это важный и привлекательный рынок для нас", — подчеркнул топ-менеджер.