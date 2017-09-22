Аксенов подтвердил планы по передаче "Крымэнерго" в ведение "Россетей"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию о подготовке к созданию акционерного общества с участием "Крымэнерго" и "Россетей", идет инвентаризация имущества.

Электросети Крыма в ближайшее время могут перейти под контроль федеральных "Россетей", которые станут ключевым акционером нового АО "Крымэнерго", написала газета "Коммерсант". Основной сетевой инфраструктурой полуострова сейчас управляет ГУП "Крымэнерго" (принадлежит Минтопэнерго Крыма), в перспективе его объединят с АО. Основным акционером "Крымэнерго" станет госхолдинг "Россети" с долей до 75%, пишет издание.

"Россети" готовы инвестировать, после оценки "Крымэнерго" будет определено – какое будет долевое участие в акционерном обществе. Пока мы предлагаем совместное участие 50% на 50% — доли республики и "Россетей". Объединение необходимо чтобы инвестировать средства в развитие сетевого хозяйства", — сказал журналистам Аксенов.

Глава Крыма добавил, что из-за большого объема объектов на данный момент инвентаризировано 15% имущества "Крымэнерго".

ГУП "Крымэнерго" создано в апреле 2014 года и обслуживает около 800 тысяч бытовых потребителей и 23 тысяч юрлиц. На его балансе 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, 32,9 тысячи километров ЛЭП.

Минэнерго РФ предложило внести в капитал "Россетей" до 9 миллиардов рублей из бюджета РФ на ФЦП по развитию Крыма. В частности, 6 миллиардов рублей поступят в 2018 году, 2,87 миллиарда рублей — в 2019 году, 227,2 миллиона рублей — в 2020 году.

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