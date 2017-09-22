Госдума заказала исследование рынка криптовалют

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Государственная Дума России планирует изучить рынок криптовалют, следует из материалов на портале госзакупок.

Аппарат Госдумы проводит тендер на выполнение экспертно-аналитического исследования по законодательному регулированию внедрения и практического применения современных финансовых технологий. Заплатить за эту работу планируется не более 2,5 миллиона рублей.

Указывается, что исполнитель должен "провести содержательный анализ новейших финансовых технологий (включая выпускаемые на основе технологии блокчейна криптовалюты), исследовать предпосылки их появления, оценить их перспективность для российского финансового рынка, а также возможность дальнейшей интеграции российского и мирового финансового рынка при различных подходах к регулированию применения современных финансовых технологий".

Нужно также проанализировать использование ICO как устойчивого альтернативного канала мобилизации инвестиционных ресурсов на рынке альтернативных инвестиций и разработать подходы к формированию нормативной правовой базы его специфического регулирования.

Кроме того, исследование должно содержать возможности применения новейших финансовых технологий для развития российского финансового рынка и экономики в целом, а также обозначить потенциальные угрозы и риски, способные нарушить его устойчивость, привести к негативным последствиям для экономики.