Госдума заказала исследование рынка криптовалют

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Государственная Дума России планирует изучить рынок криптовалют, следует из материалов на портале госзакупок.
Указывается, что исполнитель должен "провести содержательный анализ новейших финансовых технологий (включая выпускаемые на основе технологии блокчейна криптовалюты), исследовать предпосылки их появления, оценить их перспективность для российского финансового рынка, а также возможность дальнейшей интеграции российского и мирового финансового рынка при различных подходах к регулированию применения современных финансовых технологий".
Кроме того, исследование должно содержать возможности применения новейших финансовых технологий для развития российского финансового рынка и экономики в целом, а также обозначить потенциальные угрозы и риски, способные нарушить его устойчивость, привести к негативным последствиям для экономики.