Сбербанк начал выпускать бесконтактные карты "Мир"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сбербанк приступил к эмиссии бесконтактных карт "Мир", которые позволяют оплачивать покупки в одно касание, сообщает пресс-служба крупнейшего банка РФ.
Активная фаза внедрения бесконтактной технологии в Сбербанке началась в мае этого года, когда банк перевел большинство карт своей продуктовой линейки на "бесконтакт". На данный момент объем бесконтактных дебетовых и кредитных карт Visa и Mastercard Сбербанка составляет 15 миллионов штук, это 11% всего портфеля карт, выпущенных банком.
"Мы рады, что теперь новая технология стала доступна для миллионов человек, которые используют карты "Мир", – приводит пресс-служба слова директора дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбербанка Светланы Кирсановой.
Глава НСПК Владимир Комлев говорил, что карты "Мир" к концу 2020 года могут получить 65-70 миллионов россиян. До конца года планируется выпустить 20 миллионов таких карт. Причем такой же темп прироста, по мнению Комлева, сохранится и на 2018 год. В конце мая зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что объем эмиссии карт "Мир" к концу 2017 года составит 16-20 миллионов карт.