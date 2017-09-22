Сбербанк начал выпускать бесконтактные карты "Мир"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сбербанк приступил к эмиссии бесконтактных карт "Мир", которые позволяют оплачивать покупки в одно касание, сообщает пресс-служба крупнейшего банка РФ.

Эмиссия карт "Мир" Сбербанка составляет 11 миллионов штук. Весной этого года Сбербанк перевел эмиссию всех классических дебетовых карт на бесконтактную технологию. К концу 2017 года все новые карты Сбербанка, кроме карт моментальной выдачи и электронных (Visa Electron, Maestro, Maestro Социальная), станут бесконтактными, отмечают в банке.

Активная фаза внедрения бесконтактной технологии в Сбербанке началась в мае этого года, когда банк перевел большинство карт своей продуктовой линейки на "бесконтакт". На данный момент объем бесконтактных дебетовых и кредитных карт Visa и Mastercard Сбербанка составляет 15 миллионов штук, это 11% всего портфеля карт, выпущенных банком.

"Мы рады, что теперь новая технология стала доступна для миллионов человек, которые используют карты "Мир", – приводит пресс-служба слова директора дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбербанка Светланы Кирсановой.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир". Документ обязал банки до 1 июля обеспечить их прием во всех своих устройствах. С этой даты при обращении бюджетников за открытием новой банковской карты, банки будут обязаны выдавать карту "Мир". При этом полностью перейти на нее бюджетники должны до 1 июля 2018 года. Пенсионеры же смогут получить карты "Мир" взамен действующих по истечении их срока действия, но не позже 1 июля 2020 года.

Глава НСПК Владимир Комлев говорил, что карты "Мир" к концу 2020 года могут получить 65-70 миллионов россиян. До конца года планируется выпустить 20 миллионов таких карт. Причем такой же темп прироста, по мнению Комлева, сохранится и на 2018 год. В конце мая зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что объем эмиссии карт "Мир" к концу 2017 года составит 16-20 миллионов карт.