ЦБ предоставил Бинбанку средства по новому механизму МЭПЛ, заявил Шишханов

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ЦБ РФ предоставил Бинбанку средства в рамках нового механизма экстренной поддержки ликвидности (МЭПЛ), сумма небольшая, сообщил в интервью РИА Новости совладелец Бинбанка Микаил Шишханов.

ЦБ РФ в начале сентября ввел новый механизм МЭПЛ для помощи крупным банкам, которые в случае исчерпания других источников ликвидности смогут обратиться к регулятору.

"Это было по новому МЭПЛ, но я не имею право говорить про суммы. Но они небольшие – вы их увидите из отчетности", — сказал Шишханов, отвечая на вопрос о сумме, выделенной ЦБ РФ на поддержку ликвидности банка.

Банк России в среду предоставил Бинбанку средства для поддержки ликвидности, а в четверг принял решение о его санации через Фонд консолидации банковского сектора. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие". Тогда ЦБ объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

Бинбанк, по данным РИА Рейтинг, на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".

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