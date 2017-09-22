ЦБ предоставил Бинбанку средства по новому механизму МЭПЛ, заявил Шишханов

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ЦБ РФ предоставил Бинбанку средства в рамках нового механизма экстренной поддержки ликвидности (МЭПЛ), сумма небольшая, сообщил в интервью РИА Новости совладелец Бинбанка Микаил Шишханов.
ЦБ РФ в начале сентября ввел новый механизм МЭПЛ для помощи крупным банкам, которые в случае исчерпания других источников ликвидности смогут обратиться к регулятору.
"Это было по новому МЭПЛ, но я не имею право говорить про суммы. Но они небольшие – вы их увидите из отчетности", — сказал Шишханов, отвечая на вопрос о сумме, выделенной ЦБ РФ на поддержку ликвидности банка.
Бинбанк, по данным РИА Рейтинг, на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".
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