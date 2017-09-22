В Крыму заявили, что украинская блокада ускорила развитие полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Продовольственная блокада Крыма, объявленная Украиной два года назад, стала катализатором интеграционных процессов, которые ускорили развитие полуострова, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Украинские радикалы, в лице добровольческих батальонов и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа", 20 сентября 2015 года объявили продовольственную блокаду Крыма.

"Украинская блокада Крыма невольно стала катализатором интеграционных процессов, которые максимально ускорили развитие полуострова, как субъекта Российской Федерации, как в политическом, так и в социально-экономическом плане", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, полуостров за эти два года переориентировался на российские рынки, укрепив свою полную экономическую независимость от Украины.

"Жители республики, несмотря на давление Киева, череду блокад — водная, продовольственная, транспортная, энергетическая, туристическая — не отказались от завоеваний 2014, а позиции россиян по Крыму остались неизменными", — сказал Смирнов. Глава госкомитета также подчеркнул, что все блокады Крыма провались и не смогли сдержать развития полуострова.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>