Игорь Ротенберг проинвестирует лучшие разработки российских программистов

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Предприниматель Игорь Ротенберг создает фонд для развития IT-сервисов и инновационных стартапов в области транспорта, одним из приоритетных направлений для разработок станет развитие интернета вещей в транспортной телематике.

Инвестиции (до миллиона рублей на команду) смогут получить проекты как молодых российских разработчиков, так и уже работающих на рынке команд.

"Транспорт и логистика — перспективные направления цифровой экономики. Одна из задач фонда — сориентировать разработчиков, какие сервисы будут действительно востребованы в будущем. Для этого проведем исследования, которые позволят выявить интересы существующих игроков рынка и потенциальных потребителей сервисов. Мы откроем акселерационную программу, доступную для всех сегодняшних разработчиков. Самые лучшие проекты получат инвестиции и помощь в продвижении. Наша цель — сформировать сервисную цифровую платформу в транспортной сфере. Она объединит в целостную экосистему действующие и перспективные инициативы в отрасли, направленные на ее цифровизацию. Важно, чтобы идеи наших разработчиков реализовывались в России", — цитирует слова Ротенберга его пресс-служба.

Кроме того, предприниматель планирует дополнительно учредить именную стипендию для студентов российских вузов, которая будет присуждаться за перспективные разработки в области транспорта и логистики.

Компании Ротенберга уже реализовали ряд крупных проектов: в частности, создали информационно-аналитическая система для Ространснадзора, позволяющую автоматизировать контроль за безопасностью перевозок пассажиров и опасных грузов. Она обладает характеристиками, не имеющими аналогов на рынке и позволят в реальном времени одновременно обрабатывать данные с более чем миллиона объектов мониторинга. Также внедрены комплексные системы для региональных навигационных центров в ряде городов. Они обеспечивают мониторинг и управление пассажирскими перевозками, школьными автобусами, спецтранспортом ЖКХ и скорой помощи. Помимо этого, создана IT-платформа с собственным программным обеспечением и инфраструктурными объектами российского производства для системы "Платон".

"Инвестиции в инновации в транспортной сфере будут способствовать цифровизации важнейшего сегмента национальной экономики. Будущая сервисная экосистема обеспечит суверенитет страны в этой важнейшей сфере экономики",- отметил член экспертного совета при Правительстве Андрей Ионин.

Он подчеркнул, что внедрение самых современных информационных сервисов обеспечит повышение автоматизации бизнес-процессов для малого и среднего бизнеса, приведет к снижению издержек и увеличение скорости доставки. "В итоге от этого выиграют все стороны: перевозчики получат соответствующие их запросам удобные сервисы, позволяющие экономить свои средства, вовремя получать информацию в онлайн-режиме, а мы с вами получим безопасные дороги. Важно еще и то, что большие данные от государственной системы "Платон" найдут реальное применение, их ждут российские сервисные компании", — отметил Ионин.