В "Нафтогазе" допустили, что Украина возобновит закупки российского газа

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украина к 2030 году может вновь начать закупки российского газа. Такое опасение высказал коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Есть риск, что все вернется на круги своя, и к 2030 году Украина будет снова покупать российские газ и нефть", — приводит его слова издание "Новое время"

Украина прекратила приобретать российский газ в ноябре 2015 года и начала покупать его в Европе. Такое решение официальный Киев объяснил более низкой ценой. Позднее "Нафтогаз" признал, что "Газпром" предложил Киеву сырье по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.

В настоящее время основные поставки газа на Украину осуществляют Польша, Венгрия и Словакия. Поставки ведутся по реверсным схемам, то есть по сути это тоже самое топливо, что продается "Газпромом" в восточноевропейские страны.