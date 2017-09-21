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Экономика

Медведев рассказал о намерении США похоронить "Северный поток - 2"

19:4721.09.2017
(обновлено: 19:56 21.09.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПодготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря. Архивное фотоПодготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. США хотят похоронить проект газопровода "Северный поток — 2" и продвинуть своих поставщиков, заместив Россию на газовом рынке Европы, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт: в ЕС есть страны, трезво оценивающие "Северный поток-2"
Об этом он говорил на пресс-конференции по итогам встречи с финской коллегой Юхой Сипиля. 

По мнению российского премьера, США занимают в отношении "Северного потока — 2" самую "прагматичную" позицию, противодействуя его строительству при помощи "всякого рода юридических решений, инструментов, санкций, оказывая двусмысленное воздействие на Европейский Союз".

"Причем прагматизм здесь самого высокого уровня, потому что просто американская администрация и конгресс, который такие решения принимает, пытается продвинуть своих поставщиков и заместить Российскую Федерацию на этом рынке", — заявил Медведев.

Ранее США ввели против России пакет новых санкций, в котором отдельным пунктом прописано противодействие строительству газопровода "Северный поток — 2". При этом Вашингтон предлагает Европе свой сжиженный газ в рамках объявленной стратегии Дональда Трампа на доминирование США в глобальной энергетике. В Евросоюзе тогда высказали обеспокоенность за свою энергобезопасность и энергетическую независимость, в результате, с учетом мнения Брюсселя, некоторые формулировки в законе были смягчены.

Конструктивная Финляндия

В отличие от США, Финляндия занимает в отношении проекта "Северный поток — 2" действительно конструктивную позицию, считает российский премьер.

Трубы для строящегося газопровода Северный поток. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Большинство стран ЕС выступают за переговоры по "Северному потоку — 2"
"И конструктивность этой позиции заключается в том, что к этому проекту отношение как к нормальному коммерческому проекту, который строится на прагматических принципах, с соблюдением экологического законодательства", — сказал Медведев.

"Это ровно то, что нужно, чтобы такой проект мог состояться, — не политизация самого проекта, самой идеи, а именно отношение к ней как к коммерческому проекту, бизнес-проекту", — подчеркнул он.

По словам Медведева, сотрудничество в энергетике было одной из основных тем его встречи с Сипилей. Помимо "Северного потока — 2", премьеры обсудили также строительство в Финляндии атомной электростанции "Ханхикиви-1" по российскому проекту, а также целый ряд других инвестиций.

Неприемлемое допсоглашение

Что касается Еврокомиссии, то ее позиция заключается в том, чтобы предложить России подписать отдельное соглашение по "Северному потоку — 2", напомнил Медведев. По его словам, Москва считает это неприемлемым.

"На наш взгляд, это неприемлемо с точки зрения равенства отношения ко всем инвесторам, поскольку подобные проекты реализовывались вне всяких соглашений, на основании двусторонних договоренностей", — сказал премьер.

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По примеру Берлина: Еврокомиссия боится остаться без российского газа
Еврокомиссия стремится подвести "Северный поток-2" под действие правил ЕС, под которые он сейчас не попадает. Для проведения соответствующих переговоров с Россией ей необходим специальный мандат, который должен утвердить Совет ЕС, то есть страны союза.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает возможность внесения поправок в законодательство Евросоюза, которые могли бы распространить правила третьего энергопакета на будущие морские участки газопроводов, которые сейчас под эти правила не подпадают, то есть чтобы избежать в будущем повторения ситуации с "Северным потоком — 2".

При этом Еврокомиссия неоднократно выражала обеспокоенность тем, что если новый российские газопровод будет построен, то это поставит под угрозу транзит российского газа в ЕС через Украину.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже действующим "Северным потоком".
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