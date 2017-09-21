В Липецкой области запущен завод по шоковой заморозке ягод и фруктов

ЛИПЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Завод по шоковой заморозке ягод и фруктов мощностью 8 тысяч тонн готовой продукции в год открыт в Усманском районе Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона. По его словам, предприятие полностью соответствует международным стандартам Global GAP и ISO.

"Запущен современный агрокластер с собственными ягодниками и фруктовыми садами общей площадью 300 га, а также завод по шоковой заморозке ягод и фруктов производственной мощностью 8 тысяч тонн продукции в год. Уникальность проекта заключается в расположении завода на собственных полях выращивания мягких ягод, таких как садовая земляника (клубника) и малина, что позволяет замораживать продукцию в течение менее одного часа после сбора, обеспечивая высокие стандарты качества", — сказал собеседник агентства, отметив, что проект имеет большую социальную значимость — при выходе на максимальную производственную мощность рабочими местами будут обеспечены до тысячи человек.

Объем первоначальных инвестиций в проект составил порядка 600 миллионов рублей.

"Сегодня в российской глубинке, которой по праву считается Усманский район, осуществляется замечательный проект. Его реализация положительно скажется на развитии агропромышленного комплекса региона и кооперативного движения в Липецкой области. Здесь работают технологии завтрашнего дня. За ними — будущее", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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