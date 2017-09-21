Набиуллина высказалась против узаконивания криптовалюты

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Один из участников встречи президента Владимира Путина с бизнесом предложил узаконить в РФ криптовалюту, однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась против, сообщил журналистам глава "Опоры России" Александр Калинин.

По его словам, на прошедшей в четверг встрече в целом поднималась тема о ситуации в банковском секторе. "(Глава ЦБ — ред.) сказала, что они понимают риски. Обсуждались санкции, что у нас в принципе сформированы резервы", — рассказал Калинин.

"Было еще предложение криптовалюту узаконить у одного из предпринимателей… (Набиуллина — ред.) сказала, что Центробанк против такого", — добавил он.

Ряд стран мира открыл свои рынки для криптовалют. Однако российские власти с осторожностью подходят к данному вопросу, регулирование криптовалют пока не введено. Первый вице-премьер Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать и правительство будет аккуратно работать в данном направлении. Министр финансов Антон Силуанов в сентябре сообщил, что министерство хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный, и для физлиц покупка и продажа такого инструмента должна осуществляться по аналогии с ОФЗ.

ЦБ со своей стороны заявил о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупредил граждан и участников рынка о высоких рисках их использования. Глава Банка России в начале сентября сказала, что регулятор не допустит использования криптовалют в стране как денежных суррогатов. А в середине месяца Набиуллина высказалась еще жестче, заявив, что ЦБ выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".