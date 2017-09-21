Силуанов: рост цен на бензин в 2018 году будет около уровня общей инфляции

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Запланированное на 2018 год повышение акцизов на бензин не ускорит рост цен на него выше инфляции, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Рост цен на бензин будет соответствовать в целом инфляционным нашим ожиданиям, будет колебаться около этих параметров", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, прогнозирует ли Минфин рост цен на бензин в связи с повышением акцизов.

Правительство РФ на заседании в понедельник одобрило рост акцизов на 50 копеек с 1 января и с 1 июля 2018 года. Как сообщал Силуанов, поступления в федеральный бюджет от реализации данной меры составят 40 миллиардов рублей и позволят дополнительное профинансировать строительство новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке.

Ранее на текущей неделе замглавы Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин также высказал мнение, что повышение акцизов на топливо в 2018 году существенным образом не повлияет на цену для конечных потребителей, и рост цен будет в пределах инфляции.