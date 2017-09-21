Медведев назвал неприемлемым допсоглашение с ЕС по "Северному потоку-2"

С-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Россия считает неприемлемым для себя заключать дополнительное соглашение с ЕС по проекту строительства газопровода "Северный поток-2", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой.

Он отметил, что Финляндия конструктивно относится к "Северному потоку-2" как к коммерческому проекту, тогда как позиция ЕК не столь прагматична.

"(Позиция ЕК — ред.) заключается в том, чтобы предложить РФ подписать отдельное соглашение по "Северному потоку-2". На наш взгляд, это неприемлемо с точки зрения равенства отношения ко всем инвесторам, поскольку подобные проекты реализовывались вне всяких соглашений, на основании двусторонних договоренностей", — сказал Медведев.

Еврокомиссия стремится подвести газопровод "Северный поток-2" под действие ряда правил ЕС, под которые он сейчас не попадает. Для проведения соответствующих переговоров с РФ ей необх

одим специальный мандат, который должен утвердить Совет ЕС, то есть страны союза.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".