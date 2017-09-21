Урожай зерна в России в чистом весе превысил прогноз в 110 миллионов тонн

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские аграрии по состоянию на 21 сентября намолотили 117,731 миллиона тонн зерна в бункерном весе, урожайность составила 30,9 центнера с гектара, что на 4,4% выше прошлогоднего уровня, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Текущий прогноз Минсельхоза РФ по урожаю зерновых в России в 2017 году — 110 миллионов тонн в чистом весе. Для расчета чистого веса зерна используется понижающий коэффициент — как сообщили РИА Новости в аграрном министерстве во вторник, в настоящий момент он составляет 6%.

Это означает, что урожай зерна в чистом весе по состоянию на 21 сентября уже превысил ожидания Минсельхоза — он составляет порядка 110,7 миллиона тонн.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 47,104 миллиона гектаров (80,9% уборочной площади). На аналогичную дату 2016 года был обмолочен урожай с 40,3 миллиона гектаров, собрано 106,99 миллиона тонн зерновых.