МОСКВА, 21 сен — РИА Новостим. Законопроект о введении имущественной ответственности собственников по обязательствам банков и компаний будет сформулирован уже этой осенью, ожидает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Отвечая на вопрос о возможности ужесточения российского законодательства в части имущественной ответственности банкиров за их активы, Аксаков сказал РИА Новости: "Есть такие подходы, уже обсуждаются в Госдуме, чтобы была имущественная ответственность не только банкиров, но и собственников любых хозяйственных обществ".

Он напомнил, что был законопроект, который в первом чтении "был принят еще давно, еще в той Думе, а потом просто застрял". "Законопроект предусматривал ответственность не только для собственников, но и для членов совета директоров, которые голосовали за решения, приводящие к непоправимым последствиям. Я думаю, сейчас мы либо обновимся, либо что-то новое будет в этом плане осенью внесено. Конкретных предложений пока нет, есть только концептуальный подход, что надо вводить ответственность", — отметил Аксаков.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил РИА Новости, что в рамках его комитета обсуждается вопрос о субсидиарной ответственности собственников, при которой они отвечали бы по обязательствам банков своим имуществом, однако пока никакой законодательной инициативы не подготовлено.

В четверг основной владелец "Национального резервного банка", входящего в топ-200 российских банков с активами в 15,2 миллиарда рублей, Александр Лебедев в своем блоге на фоне ситуации вокруг "Открытия" заявил о необходимости закрепить законодательно правило, по которому банкиры отвечали бы по обязательствам не только своей репутацией, но и "всем, что нажито "непосильным трудом".

ЦБ в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие": регулятор тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.