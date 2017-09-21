Положительные тенденции в экономике важно сохранить, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов и объединений. 21 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов и объединений. 21 сентября 2017

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Положительные тенденции, которые зафиксированы в настоящее время в российской экономике, необходимо сохранить, особенно в условиях внешних ограничений, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с деловыми кругами в Кремле.

"Важно, конечно, понимать, за счет чего это происходит, важно сохранить вот эти положительные тенденции. Я с вами, собственно говоря, хотел на эту тему поговорить. Имея в виду, кстати, сохраняющиеся внешние ограничения и даже угрозы их расширения. Мне бы хотелось услышать ваше мнение на этот счет, ваши оценки и предложения", — отметил президент.

Открывая встречу, он подчеркнул, что несмотря на внешние ограничения, экономика России вышла из рецессии, демонстрирует рост. В частности, по его словам, темпы роста экономики во втором квартале 2017 года составили 2,5%, а инвестиции выросли на 6,3%, что стало максимальным значением со второго квартала 2012 года.

Кроме того, Путин отметил низкий уровень инфляции и рост промышленного производства.

Так, президент подчеркнул, что производство полупроводниковых приборов увеличилось на 24%, компьютеров — на 64,2%, зерноуборочных комбайнов — на 31%, легковых автомобилей — на 21,5%, автобусов — на 16%, грузовых вагонов — на 78,5%, подсолнечного масла — на 20%, трикотажных изделий — на 23,5%.