В России начала регулярные полеты новая авиакомпания "Азимут"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Азимут", которая в августе получила сертификат эксплуатанта, в четверг начала выполнять регулярные полеты. Первый рейс был совершен по маршруту Ростов-на-Дону — Москва ("Внуково") с полной загрузкой.
Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. Компания будет базироваться в строящемся ростовском аэропорту "Платов" (пока самолеты находятся в действующем аэропорту Ростова-на-Дону) и Краснодаре. В Москве создание базы не планируется.
В 2017 году перевозчик намерен осуществлять прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Уфу, Самару, Казань, Грозный, Махачкалу. До 2021 года маршрутную сеть дополнят Калининград, Минеральные Воды, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Сургут, Геленджик, Ереван, а также Прага, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Тель-Авив.
Авиакомпания планирует до конца 2017 года перевезти до 100 тысяч, а в 2018 году до 800 тысяч пассажиров.
Дешево, но не лоукостер
"Азимут" — классическая авиакомпания. Мы предоставляем широкий диапазон тарифов", — отметил в ходе пресс-конференции председатель совета директоров перевозчика Павел Удод. Ранее компания заявляла о готовности ввести безбагажные тарифы.
Все российское
"В пятилетнем плане мы рассчитываем только на самолет SSJ100. После 2021 года мы рассматриваем и зарубежные модели", — сказал Удод.
Также "Азимут" использует российские системы онлайн-бронирования и сервиса.
"Кроме того, что мы намерены в ближайшей перспективе эксплуатировать отечественные воздушные суда, особенностью является то, что компания первая, которая полностью ведет свою систему продаж и бронирования на российских разработках", — добавил председатель совета директоров компании.