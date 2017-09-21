В России начала регулярные полеты новая авиакомпания "Азимут"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Азимут", которая в августе получила сертификат эксплуатанта, в четверг начала выполнять регулярные полеты. Первый рейс был совершен по маршруту Ростов-на-Дону — Москва ("Внуково") с полной загрузкой.

Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. Компания будет базироваться в строящемся ростовском аэропорту "Платов" (пока самолеты находятся в действующем аэропорту Ростова-на-Дону) и Краснодаре. В Москве создание базы не планируется.

В 2017 году перевозчик намерен осуществлять прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Уфу, Самару, Казань, Грозный, Махачкалу. До 2021 года маршрутную сеть дополнят Калининград, Минеральные Воды, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Сургут, Геленджик, Ереван, а также Прага, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Тель-Авив.

Авиакомпания планирует до конца 2017 года перевезти до 100 тысяч, а в 2018 году до 800 тысяч пассажиров.

Дешево, но не лоукостер



Несмотря на то что "Азимут" не позиционирует себя как лоукостер, минимальный тариф перевозчика составляет 888 рублей. При этом на рейсах продолжительностью более 3,5 часа пассажирам будет предоставлено питание, например, на маршруте Москва-Омск.

"Азимут" — классическая авиакомпания. Мы предоставляем широкий диапазон тарифов", — отметил в ходе пресс-конференции председатель совета директоров перевозчика Павел Удод. Ранее компания заявляла о готовности ввести безбагажные тарифы.

Все российское



Парк нового перевозчика состоит исключительно из российских самолетов Sukhoi Superjet 100. На данный момент есть твердый контракт на восемь судов, в дальнейшем планируется увеличение флота.

"В пятилетнем плане мы рассчитываем только на самолет SSJ100. После 2021 года мы рассматриваем и зарубежные модели", — сказал Удод.

Также "Азимут" использует российские системы онлайн-бронирования и сервиса.

"Кроме того, что мы намерены в ближайшей перспективе эксплуатировать отечественные воздушные суда, особенностью является то, что компания первая, которая полностью ведет свою систему продаж и бронирования на российских разработках", — добавил председатель совета директоров компании.