В ПФР объяснили, с чем связан дефицит бюджета в части накопительной пенсии

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в части, связанной с формированием накопительной пенсии, является чисто техническим, а в солидарной части бюджета дефицита нет, заявил РИА Новости глава ПФР Антон Дроздов.

Ранее сообщалось, что согласно проекту бюджета фонда на ближайшую трехлетку, объем дефицита бюджета ПФР в 2018 году составит порядка 106,6 миллиарда рублей в части, связанной с формированием накопительной пенсии, в 2019 году дефицит составит 73,8 миллиарда рублей, в 2020 году — 44,6 миллиарда рублей.

"На накопительную (часть) у нас всегда дефицит. Потому что мы же из остатков финансируем. Мы сначала копим, они попадают на остатки, а использование остатков — это технический дефицит по бюджетному кодексу. Поэтому по накопительной (части) всегда будет дефицит", — сказал Дроздов.

"А по солидарной (части страховых взносов) у нас нет дефицита", — добавил он.

Общий объем расходов бюджета фонда на 2019 год оценивается в сумме 8,7 триллиона рублей, из них 8,5 — в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, и на 2020 год в сумме 9 триллионов рублей, из них 8,8 — в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.