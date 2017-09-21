Титов считает, что внедрение онлайн-касс для сферы услуг надо отложить

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что внедрение новой контрольно-кассовой техники (ККТ) для сферы услуг необходимо отложить на год, а целый ряд видов деятельности может быть и вовсе освобожден от необходимости ее установки, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена.

"Все проблемы, с которыми сталкивались предприниматели в ходе этого процесса, оперативно решались силами совместных штабов института уполномоченных по защите прав предпринимателей и Федеральной налоговой службой. Так что после 1 июля к нам практически не поступают обращения, связанные с новыми ККТ", – приводит пресс-служба слова Титова.

Однако Титов отмечает, что второй этап внедрения ККТ вызовет у предпринимателей больше сложностей. По его мнению, особенно тяжело придется малому бизнесу, ведь некоторые предприятия до этого вовсе не сталкивались с контрольно-кассовой техникой.

"Со временем онлайн-кассы, конечно, должны полностью охватить торговую сферу. Однако ряд видов деятельности необходимо в принципе освободить от их применения", — считает бизнес-омбудсмен.

Ранее Титов направил в ФНС письмо с предложением освободить от обязанности установки онлайн-касс 170 видов деятельности.