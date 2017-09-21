Доля Шишханова в Бинбанке составляет около 75%, Гуцериева - около 25%

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Доля Микаила Шишханова в Бинбанке в настоящий момент составляет около 75%, Михаила Гуцериева — около 25%, сообщил РИА Новости источник, близкий к банку.

Бинбанк в апреле 2015 года сообщал, что Гуцериев инвестировал в банк 6 миллиардов рублей, выкупив допэмиссию, и его доля возросла до 39,4%, тогда как Шишханова — составила 59,4% акций.

Однако Шишханов после принятия ЦБ решения о санации Бинбанка рассказал, что в последние год-полтора он продавал активы, чтобы докапитализировать банк. По словам Шишханова, последнее вливание в капитал Бинбанка — в размере около 200 миллионов долларов — он сделал в декабре.

Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Гуцериеву и Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".

ЦБ в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие": ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.