Важно нивелировать последствия банковского кризиса, заявил Минниханов

КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Важно в кратчайшие сроки нивелировать последствия банковского кризиса в Татарстане и не допустить новых потрясений, заявил президент республики Рустам Минниханов.

Минниханов в четверг обратился к госсовету Татарстана с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении республики, которое определяет стратегию дальнейшего комплексного развития региона и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.

"Произошедшая ситуация в банковском секторе — большой урок для всех. Нужно извлекать из него должные выводы… Правительству совместно с фондом (поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков финансовых организаций — ред.) следует в кратчайшие сроки реализовать механизм поддержки пострадавших. В целом важно нивелировать последствия этого кризиса и не допустить новых потрясений", — сказал Минниханов в своем выступлении.

Глава Татарстана отметил, что снятию напряженности во многом способствовало оперативное развертывание консультативной работы и предоставление новых финансовых инструментов поддержки пострадавших. Решением руководства Татарстана учрежден республиканский фонд поддержки, деятельность которого, по информации Минниханова, позволяет решать проблемы в отношении большей части клиентов банков.

По словам Минниханова, от приостановки деятельности банков пострадал не только бизнес, ситуация также обнажила проблему нехватки у населения необходимого уровня знаний по выстраиванию отношений с современной финансово-кредитной системой. Особое внимание, по мнению президента республики, следует уделить вопросам качества аудита отчетности финансовых организаций. "Важно не допустить искажений, которые могут привести к принятию неэффективных решений", — подчеркнул он.

ЦБ РФ 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех татарстанских банков — Татфондбанка, Интехбанка и "Анкор банка сбережений". По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей. Обязательства Интехбанка превысили его активы на 14 миллиардов рублей. Позднее проблемы возникли еще у нескольких банков в Татарстане, разразился финансовый кризис.

Президент Татарстана в конце мая подписал указ о создании Республиканского фонда поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков финансовых организаций. Ранее парламент Татарстана разработал и принял законопроект, позволяющий региональному правительству без торгов выделять земельные участки для реализации в интересах пострадавших вкладчиков банков и обманутых дольщиков. Реализацией этих участков и аккумулированием средств занимается фонд.

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