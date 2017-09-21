МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Эффект домино" в российском банковском секторе из-за Бинбанка и "ФК Открытие" исключен, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"После летних событий (письмо УК "Альфа-Капитал"- ред.) большое количество банков снизили количество связей между собой", — заметил он.

"По результатам этой работы "эффект домино" в моем понимании сейчас абсолютно исключен. Здесь нет никакого риска", — заявил Поздышев.

Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" ранее направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Банк России не нашел в действиях УК "Альфа-Капитал" нарушений в части закона о рынке ценных бумаг после рассылки письма.