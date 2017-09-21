"Швабе" внедрил в производство оптики систему финишной очистки

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ведущий российский производитель оптического стекла и крупногабаритной оптики в составе холдинга "Швабе" — Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) — внедрил в производство крупногабаритной астрономической и космической оптики систему финишной очистки, значительно повысив эффективность обработки изделий, сообщает пресс-служба "Швабе".

"Сегодня мы продолжаем расширять парк оборудования в ходе реализации комплексного плана развития на 2017 год. В отличие от ранее применяемой технологии данная система позволяет выполнить лучшую очистку оптики, значительно повышая коэффициент сцепления наносимого покрытия к поверхности оптической детали. На практике она показала наибольшую эффективность в процессе обработки элементов диаметром больше одного метра", — сказал генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.

В пресс-службе холдинга добавили, что внедрение системы финишной очистки способствовало снижению трудозатрат, а также упрощению процесса подготовки больших оптических элементов и расширению области обработки.

В России ЛЗОС занимает ведущие позиции в области производства оптического стекла, ситалла, крупногабаритных астрономических зеркал и космических объективов. Доля производителя по оптическим материалам на отечественном рынке составляет 98% и 7% — на мировом.