Санация Бинбанка предотвратит отток ликвидности, считают в Moody's

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's полагает, что санация Бинбанка и "Рост банка" может предотвратить существенные оттоки ликвидности из кредитных организаций, рассказала РИА Новости вице-президент, старший кредитный специалист Moody's Ольга Ульянова.

Банк России в четверг принял решение о санации Бинбанка и "Рост банка" через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

"Санация – это положительная новость для вкладчиков и старших кредиторов Бинбанка (и входящих в его группу банков) и "Рост банка". Одновременно, эта мера, возможно, несколько успокоит вкладчиков и старших кредиторов других банков, предотвращая существенные оттоки ликвидности. Однако этот положительный эффект не относится к субординированным кредиторам банков, поскольку факт санации в подавляющем большинстве случаев является триггером для списания их средств или конвертации их в капитал", — рассказала Ульянова.

"По нашим наблюдениям, в российской банковской практике временные администрации любых санируемых банков в процессе своего анализа выявляют, что размер проблем банков больше, чем это отражалось в отчетности, публиковавшейся банками перед санацией. Мы не исключаем такого развития событий и на этот раз, но предвосхищать выводы ЦБ и ФКБС не хотелось бы", — сообщила эксперт.

"Мы предполагаем, ЦБ, как и обычно в таких случаях, сконцентрируется на аккумулировании и консолидации активов санируемых банков: будет проведен анализ кредитного портфеля и качества заемщиков и кредитуемых проектов, где необходимо – затребовано увеличение залогового обеспечения, в отдельных случаях – инициировано взыскание залогов. То есть клиенты по активной стороне балансов банков будут подвержены скрупулезному изучению. Клиенты же по пассивной стороне, скорее всего, не увидят существенных изменений в своем взаимодействии с банками", — добавила она.

Основные риски для банков, по мнению эксперта, представляет их взаимосвязь. "Основной риск и сложность санации этих двух банков, на наш взгляд, заключается в том, что Бинбанк, будучи весьма значительным по размерам и 7-м в России по объему привлеченных депозитов физических лиц, сам является основным кредитором тоже крупного "Рост банка" — банка с давно и глубоко отрицательным капиталом", — отметила Ульянова.