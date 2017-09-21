Mitsubishi отзывает в России более 89 тысяч кроссоверов ASX

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Официальный дилер Mitsubishi в РФ отзывает более 89 тысяч автомобилей Mitsubishi ASX из-за возможных проблем со стеклоочистителем, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 89,406 тысячи машин, реализованных с июля 2010 года по январь 2016 года. На транспортных средствах будет проверен и при необходимости заменен мотор переднего стеклоочистителя.

"Причиной отзыва является возможное попадание воды с лобового стекла и накладки лобового стекла на внутренние элементы мотора стеклоочистителя. Это может вызвать коррозию внутренних элементов, в худшем случае может привести к неисправности мотора стеклоочистителя", — говорится в сообщении.

Дилер уведомит владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.