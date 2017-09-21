Владимирские депутаты приняли закон о региональных инвестпроектах

ВЛАДИМИР, 21 сен — РИА Новости. Инвестпроекты, осуществляемые на территории Владимирской области, могут быть включены в региональный список и получить соответствующие налоговые льготы при условии, что в них будет вложено не менее 100 миллионов рублей в срок не более трех лет; такое решение приняли депутаты Владимирского Заксобрания.

Закон "О регулировании отдельных вопросов реализации региональных инвестиционных проектов во Владимирской области" региональные депутаты приняли на заседании в среду.

"В дополнение к требованиям Налогового кодекса к региональным инвестпроектам, закон устанавливает, в частности, что объем капитальных вложений для российских инвесторов должен составлять не менее 100 миллионов рублей в срок не более трех лет. Кроме того, размер зарплаты нанимаемых работников должен быть не ниже среднеобластной по отрасли за предыдущий год", — сказал собеседник агентства.

Решение о включении в реестр региональных инвестпроектов принимает областной департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности. Установлен порядок и срок принятия такого решения.

Как отметили в пресс-службе, закон принят в развитие действующего инвестиционного законодательства области и тех мер, которые сегодня предпринимаются для стимулирования инвестиционной активности. В настоящее время во Владимирской области разработана и действует дифференцированная система налоговых преференций для инвесторов — по налогу на прибыль и налогу на имущество.

"Новый закон также устанавливает, что инвестор в период применения пониженной налоговой ставки должен уплачивать налоги, сборы и страховые взносы в установленные сроки", — добавил собеседник агентства.