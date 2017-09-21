Власти должны оказывать поддержку IT-гигантам, заявил депутат

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Власти РФ должны оказывать поддержку таким IT-гигантам, как "Яндекс", будут находиться в тесном диалоге с компанией с целью решения актуальных проблем отрасли и обеспечения кибербезопасности, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Яндекс" на этой неделе празднует 20-летие — 23 сентября 1997 года была представлена поисковая система Yandex.ru.

"Наличие таких IT-гигантов является незаменимым признаком передовых с технологический точки зрения стран. Поддержка подобных компаний государством является важным направлением в построении цифровой экономики, в связи с чем мы и дальше будем находиться в тесном диалоге с "Яндексом" с целью решения актуальных проблем отрасли и обеспечения кибербезопасности", — сказал глава комитета.

"Яндекс" заслуженно входит в число ключевых российских IT-игроков, которыми наша страна может по-настоящему гордиться. Создатели компании – рано ушедший из жизни Илья Сегалович и Аркадий Волож – являются примерами для подрастающего поколения и тех, кто интересуется сферой высоких технологий", — считает Левин.

История компании начиналась с разработки поисковика – сегодня же это десятки качественных продуктов, помогающих заказывать такси, коммуницировать по электронной почте, смотреть карты, совершать покупки и многое другое, отмечает депутат.

"Миллионы людей начинают свой день с "Яндекса", узнавая через новостной агрегатор о том, что происходит в стране и мире. Компания при этом не останавливается на достигнутом и захватывает все новые ниши, каждый раз расширяя свой потенциал", — добавляет Левин.