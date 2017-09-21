ЦБ гарантировал непрерывность работы Бинбанка

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Банк России решил провести финансовое оздоровление Бинбанка, который входит в топ-15 крупнейших банков страны. Санация банка направлена на то, чтобы его клиенты не пострадали, то есть фактически ни граждане, которые имеют вклады в банке, ни компании, счета которых открыты в банке, ни заемщики не должны почувствовать изменений в работе кредитной организации.

Банк России в четверг объявил о решении санировать Бинбанк и "Рост банк" через Фонд консолидации банковского сектора. В банках назначены временные администрации, ЦБ будет оказывать кредитным организациям финансовую поддержку и гарантирует непрерывность их деятельности. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

Бинбанк является участником системы страхования вкладов, однако санация не подразумевает выплаты страховых возмещений по депозитам. Поскольку передача банка в Фонд консолидации банковского сектора не попадает под страховой случай. Смысл санации заключается в том, чтобы дать возможность кредитной организации продолжить свою деятельность, но под управлением Банка России.

Страховыми случаями являются отзыв лицензии у банка, либо введение ЦБ моратория на выплаты кредиторам. Тогда вкладчики-физлица и индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на страховое возмещение в размере до 1,4 миллиона рублей по рублевым и валютным счетам. Страховое покрытие пока не распространяется на счета предприятий. Законопроект о включении в систему страхования счетов компаний малого и среднего бизнеса сейчас рассматривается парламентом.

Бинбанк по объему депозитов населения на 1 июля 2017 года занимал 7-ое место с показателем в 552,9 миллиарда рублей, свидетельствуют данные "РИА Рейтинг".

Явка с повинной



Санация Бинбанка по новому механизму стала вторым случаем после банка "ФК Открытие" в конце августа. Собственник Бинбанка Микаил Шишханов сам обратился в ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. Как в среду признал сам банкир, он не рассчитал бизнес-силы по решению проблем взятого на санацию "Рост банка" и входящего в группу МДМ Банка (был присоединен к Бинбанку в ноябре 2016 года).

Схема финансового оздоровления, говорилось в заявлении Шишханова, предполагает, что он возглавит совет директоров Бинбанка и при поддержке Банка России будет проводить санацию Бинбанка и "Рост банка". Другой совладелец Бинбанка Михаил Гуцериев, возглавлявший совет директоров кредитной организации с февраля 2017 года, уже сложил свои полномочия на этом посту.

Согласно данным РИА Рейтинг, Бинбанк на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Гуцериеву и Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".

Летняя информационная атака



В середине августа менеджер УК "Альфа-Капитал" разослал своим клиентам письмо, в котором предупредил о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала предметом проверок со стороны ФАС и ЦБ.

На фоне этого Бинбанк вошел в тройку лидеров по оттоку средств населения в августе. По данным Банка России, за август вклады населения в российских банках сократились на 0,3%, или на 63 миллиарда рублей, причем на долю Бинбанка пришлось 22,1 миллиарда рублей.

После сообщений в среду о возможной санации к отделениям Бинбанка потянулись вкладчики, которые волновались за сохранность своих средств. В колл-центре банка сообщали, что кредитная организация работает в штатном режиме и клиенты могут получить в полном объеме свои средства, предварительно заказав их за сутки.