Оздоровление "Бинбанка" займет от 3 до 8 месяцев

Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве. Архивное фото

Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Финансовое оздоровление Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) займет от трех до восьми месяцев, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" совладелец Бинбанка Микаил Шишханов.

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Банк России в четверг принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Бинбанка. В рамках данных мер планируется участие регулятора в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым стал "ФК Открытие", когда ЦБ в конце августа объявил, что вложит в этот банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

В среду ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка попросил рассмотреть возможность его санации через ФКБС, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Днем регулятор заявил, что предоставил деньги Бинбанку для поддержки ликвидности.

"Сам процесс — не назвал бы я это санацией, все же это оздоровление, это разные понятия — сам процесс от трех до шести, до восьми месяцев. Все же это серьезный процесс", — заявил Шишханов, отвечая на вопрос о сроках санации Бинбанка.

"Главная задача — банк продолжает работать, никаких заморозок требования, правильно выстроенная бизнес-модель, правильный обсчет капитала, правильно выстроенные процессы, чтобы они все были понятны для ЦБ РФ. Это сложный, тяжелый труд. Я всеми силами и всеми средствами буду поддерживать его, сидеть и работать 24 часа. И обеспечивать процесс, чтобы ЦБ был максимально комфортен", — объяснил совладелец банка.