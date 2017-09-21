Нефть дешевеет на новостях от ОПЕК

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Стоимость нефти в четверг слабо снижается после достижения максимальных отметок с апреля-мая на новостях от ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.11 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23% — до 56,16 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,12% — до 50,63 доллара за баррель.

Днем ранее мировые цены нефть активно росли на фоне оптимизма инвесторов, связанного с сокращением добычи в рамках венского соглашения. Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК и ряда других государств о сокращении добычи нефти оценил выполнение сделки в августе в 116% против 94% месяцем ранее. Кроме того, рынки отреагировали на заявление министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби о том, что Ирак и некоторые другие страны считают необходимым сокращение добычи в рамках соглашения еще примерно на 1%.

На этом фоне в ходе торгов среды цена нефти марки Brent впервые с 13 апреля превысила 56 долларов за баррель, а стоимость марки WTI поднялась выше 51 доллара впервые с конца мая.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Давление на цену нефти оказывают данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США о запасах нефти в стране. Коммерческие запасы "черного золота" в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 сентября, выросли на 4,6 миллиона баррелей, или на 1% — до 472,8 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали меньшего роста запасов — на 0,75%, или на 3,493 миллиона баррелей, до 471,693 миллиона баррелей.