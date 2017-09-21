МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минфин заложил в проект бюджета индексацию утилизационного сбора на автомобили, с 1 января 2018 года он может вырасти на 15%, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы.

Повышение сбора принесет федеральному бюджету в 2018 году дополнительно более 28 миллиардов рублей. Общие поступления утилизационного сбора в федеральный бюджет в 2018 году должны вырасти на 58,4 миллиарда рублей до 223,4 миллиарда, в 2019 году – до 259,8 миллиарда, в 2020 году – до 267,9 миллиарда рублей.

Однако против индексации выступает Минэкономразвития, говорит представитель министерства. Один из федеральных чиновников пояснил газете, что Минэкономразвития считает размеры утилизационного сбора необоснованными и не подтвержденными расчетами. Минэкономразвития готово обсуждать вопрос индексации утилизационного сбора, когда будет предоставлено финансово-экономическое обоснование инициативы, добавляет собеседник.

В 2016 году правительство индексировало ставки утилизационного сбора на 65%, ссылаясь на ослабление рубля. Основная причина предыдущей и предполагаемой новой индексации – желание защитить автопром, представленный отечественными и иностранными брендами, от снижения ввозных пошлин на автомобили, предусмотренного условиями вступления в ВТО, поясняют сотрудники двух автоконцернов.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами.

Если система промышленных субсидий сохранится, то индексация сбора не повлияет на цены большинства производимых в России автомобилей. Но подорожают импортируемая техника и выпускаемая без соглашений о промсборке, считают сотрудники двух автоконцернов. По их мнению, индексация сбора приведет к еще большему снижению импорта автомобилей, который и так с 2012 по 2016 годы упал почти в 5 раз из-за развития локального производства, ослабления рубля и сокращения продаж автомобилей.