ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Арсенал"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Банк России с 21 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Арсенал", говорится в сообщении регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением банком требований законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. Регулятор также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, деятельность банка с 2016 года в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Кроме того, отмечается использование рискованной бизнес-модели и низкое качество значительной части активов.

Сообщается, что Банк России неоднократно применял в отношении "Арсенала" меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения банка в сомнительную деятельность его клиентов. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября занимал 495-е место в банковской системе РФ.