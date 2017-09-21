Pemex обеспечит топливом районы Мексики, пострадавшие от землетрясения

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Землетрясение в Мексике не вызовет перебоев с топливом в пострадавших регионах страны, заявила государственная нефтегазовая компания Pemex.

"Petroleos Mexicanos сообщает, что ее объектам, связанным с производством, хранением и поставкой бензина, не причинен существенный ущерб, они функционируют в нормальном режиме, поставки бензина гарантированы", — говорится в сообщении Pemex.

В связи с этим компания просит граждан не закупать топливо про запас.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. По последним официальным данным, погибли 225 человек. Под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди, на месте обрушений продолжаются спасательные работы.

Подробнее о крупных землетрясениях в мире в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>