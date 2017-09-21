Венесуэла фактически отказалась изъять из оборота купюру в 100 боливаров

МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости. Руководитель главного управления по учреждениям банковского сектора Венесуэлы Антонио Моралес в среду фактически дезавуировал идею изъятия из оборота купюры в 100 боливаров.

Изначально эту идею озвучил в декабре 2016 года президент Николас Мадуро. Решение об изъятии купюры мотивировалось властями противодействием международной финансовой мафии, которая якобы по приказу США выводила венесуэльские деньги с территории страны.

"Эту купюра нужна в обращении, оно продолжится неопределенное время", — заявил Моралес в эфире радио Union. Также он отметил, что идет работа над новой купюрой, которая должна будет появиться в обращении в конце декабря этого года.

В декабре прошлого года Мадуро объявил о прекращении обращения в течение 72 часов купюры в 100 боливаров, стоимость которой на "черном рынке" равнялась тогда всего примерно 2,5 цента США. Однако затем хождение банкноты было продлено в общей сложности девять раз.

ЦБ Венесуэлы вводит в оборот шесть новых купюр номиналом от 500 до 20 тысяч боливаров.

Власти Венесуэлы отказываются признавать объективным падение курса национальной валюты, обвиняя в этом правые силы, якобы атакующие ее при помощи "обменной мафии" по указке из Вашингтона и Майами.