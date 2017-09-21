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Бывший куратор санкций США против России признал их неэффективность

Сюжет:
Санкции в отношении России (6256)
03:1621.09.2017
(обновлено: 03:19 21.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США. Архивное фотоФлаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев

ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Санкции США в отношении РФ не сработали так, как предполагалось, признал бывший координатор госдепартамента США по санкциям Дэниел Фрид.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель выступила против ослабления санкций в отношении России

"Я думаю, санкции работают в двух направлениях и не работают в третьем. Санкции позволили сократить масштабы агрессии РФ против Украины и способствовали тому, чтобы Москва согласилась на минские договоренности…. Здесь мы застряли", — сказал Фрид РИА Новости.

Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Фрид выразил надежду на то, что решению проблемы будет способствовать спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Флаги России и Сербии. Архивное фото
© AP Photo / Darko Vojinovic
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"Это прекрасный выбор, его уважают как республиканцы и демократы в Вашингтоне, так и европейцы и украинцы. Я надеюсь, что он будет плодотворно работать с Сурковым в поисках путей реализации минских соглашений", — сказал он.

Эксперт полагает, что западным странам следует продолжать противодействовать политике России, однако при этом надо оставить открытыми каналы связи.

"Необходимо продолжать оставлять двери открытыми для общения, поскольку нынешние трудности в отношениях между США и РФ не могут продолжаться вечно", — сказал он.

В частности, по его мнению, одним из направлений может быть сотрудничество в борьбе с терроризмом, и возможно, в противостоянии угрозам со стороны КНДР.

Президент Украины Петр Порошенко
© AFP 2017 / Patrik Stollarz
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По мнению Фрида, кандидат на должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в случае утверждения на этот пост тоже сможет внести свой вклад в поиск точек соприкосновения. Собеседник агентства отметил, что работал с Митчеллом несколько лет и считает его очень хорошо подготовленным для этой должности.

"Один из лучших выборов, который сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон", — сказал Фрид, который сам ранее работал на этом посту.

Митчелл знает регион и может содействовать отношениям с РФ, чтобы не было нужды прекращать сотрудничество на уровне военных и сталкиваться с нежелательными и непредсказуемыми последствиями, считает эксперт.

Посол США в России Джон Теффт. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

США в начале августа 2017 года расширили ряд секторальных санкций в отношении экономики РФ. В частности, теперь президент США может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Экономика
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