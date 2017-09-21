Хорватия в ближайшие недели запустит кампанию по вступлению в зону евро

БЕЛГРАД, 21 сен – РИА Новости. Руководство Хорватии в ближайшие недели начнет кампанию по вступлению в зону евро с тем, чтобы в 2020 году стать частью Европейского механизма валютных курсов, а затем и полноправным членом еврозоны, заявил премьер-министр республики Андрей Пленкович.

Пленкович, который находится с рабочим визитом в США на Генеральной ассамблее ООН выступил вечером перед студентами Колумбийского университета в Нью-Йорке. По его словам, перед Загребом остались еще два шага, которые усилят принадлежность республики к Евросоюзу. Один – это присоединение к шенгенской зоне, которая в данный момент, по его мнению, переживает кризис связанный с массовой миграцией из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а второй – вступление в еврозону.

"Когда мы подписали договор о вступлении в ЕС в 2011 году, мы согласились соответствовать требованиям шенгенской зоны и критериям зоны евро. В ближайшие несколько недель мы запускаем кампанию по вступлению в еврозону. Она будет осуществляться правительством и национальным банком. Календарь составлен таким образом, чтобы стать частью Европейского механизма валютных курсов в 2020 году и через несколько лет после этого стать полноценным членом еврозоны", — сказал Пленкович. Трансляция выступления велась на сайте университета.

В настоящее время в республике в обращении национальная валюта — хорватская куна, курс которой колеблется около 7,5 за один евро. Хорватия вступила в Евросоюз в 2013 году и является самым молодым членом сообщества.