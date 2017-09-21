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Экономика

Всеобщая монетизация: cоцсети и приложения, которые готовы платить

08:0021.09.2017
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© Fotolia / VegeСоциальная сетьСоциальная сеть
© Fotolia / Vege

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Глобальная аудитория социальных сетей к 2020 году вплотную приблизится к отметке 3 миллиарда человек — это треть всего населения планеты. Социальные сервисы и приложения зарабатывают миллионы на рекламе, но доход им приносят и сами пользователи, предоставляя свои личные данные, которые владельцы продают компаниями. Впрочем, есть сервисы, которые сами готовы заплатить пользователям  за посты, подписки и лайки. О  том, где регистрироваться и что скачивать, чтобы получить деньги, — в материале РИА Новости.

Steepshot

© SteepshotСкриншот приложения Steepshot
© Steepshot
Скриншот приложения Steepshot

Придуманная белорусами и построенная на блокчейн-протоколе социальная сеть Steepshot расплачивается с пользователями криптовалютой за лайки под фотографиями.

По словам основателей сервиса, большая часть токенов достается производителям контента — тем, кто публикует фотографии и видео. Виртуальные деньги распределяются между авторами постов в зависимости от количества полученных лайков. 

Чем больше у пользователя токенов, тем больший условный вес имеет его решение, когда он ставит "лайк".

Отражение логотипа социальной сети Фейсбук в глазах кошки
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Обладатели токенов могут продвигать свои посты в промосекции и даже стать акционерами всей сети, получая часть от общего числа токенов в качестве дивидендов. 

Полученные средства можно обналичить через биржи и перевести на карту.

Откуда берутся токены и на чем зарабатывает сама соцсеть? Как объясняют создатели, токены "начисляются в результате запрограммированной эмиссии", а сервис получает комиссию с каждой выплаты пользователю. Проект запустился совсем недавно и пока находится на стадии альфа-версии.

Nimses

© NimsesСкриншот приложения Nimses
© Nimses
Скриншот приложения Nimses

Приложение Nimses сейчас лидирует в топах AppStore и Google Play — оно обрело настоящую вирусную популярность, так как платит пользователям цифровые монеты — нимы за время, проведенное в сети. В социальной сети действует курс: 1 ним = 0,001 доллара. За десять минут можно накопить 1 цент, за сутки — почти 1,5 доллара.

Можно обогатиться в Nimses, приглашая друзей. За одного приглашенного пригласивший получит 4320 нимов.

Пока что нимы можно расходовать только в самом приложении: каждое действие в нем требует определенной платы, будь то размещение постов, добавление друзей или комментариев. Нимами также можно поделиться с друзьями.

В перспективе, как обещают разработчики, ими можно будет оплачивать реальные товары и музыку, когда заработают сервисы Nimses Goods и Nimses Music.

СashApp

© СashAppСкриншот приложения СashApp
© СashApp
Скриншот приложения СashApp

В приложении можно получать деньги, выполняя различные задания, например просмотреть видеоролик или скачать игру на телефон. Стоимость заданий начинается от 1-1,5 доллара. Максимальный чек — 10 долларов за одну выполненную миссию.

Более "дорогие" задания — сделать фотографии различных товаров, протестировать продукт или услугу или же пройти опросы.

Перевести деньги можно на кошельки Qiwi, PayPal, Bitcoin, Яндекс Деньги или прямо на карту Visa или Mastercard.

СFA Rewards

© CFA rewardsСкриншот приложения CFA rewards
© CFA rewards
Скриншот приложения CFA rewards

Чтобы получить кэш в этом приложении, также нужно выполнять задания, спонсорами которых являются различные бренды. Оно тоже построено на реферальной системе — каждый пользователь получает баллы за приглашенного друга, их получает и приглашенный, регистрируясь в приложении. Для этого нужно ввести полученный инвайт-код. 

Задания — скачивание различных игр, просмотр видео на YouTube, ретвиты и лайки постов в Twitter.

Полученные баллы можно обменять на подарочные карты номиналом 10-15 долларов на покупки в Google Play, Amazon, Xbox или Starbucks.

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Make Money

Приложение Make Money — еще один раздатчик денег за выполнение задач. Помимо традиционных просмотров видео, нужно тестировать бесплатные приложения, услуги, заполнять опросы, писать отзывы о продуктах и услугах. Деньги зачисляются на PayPal без комиссии.

В среднем за скачивание игры можно получить 5-6 рублей, за оценку игры или приложения — не более двух рублей. Написание отзыва обойдется на рубль дороже. Наиболее прибыльным окажется прохождение платного опроса — за него можно получить до 150 рублей.

Получать больше денег за выполнение заданий можно, установив приложение для смены прокси-сервера, что позволит периодически менять регион и, соответственно, получать большее количество заказов.

Cоциальный шанс

© Социальный шансСкриншот приложения "Социальный шанс"
© Социальный шанс
Скриншот приложения "Социальный шанс"

Несмотря на название, приложение не имеет никакого отношения к социальным службам, оказывающим поддержку населению. 

Это одна из многочисленных бесплатных лотерей с выводом реальных денег. Максимальная сумма, которую можно выиграть, — 10 тысяч рублей.

Зарегистрировавшись, игрок получает шанс на участие в розыгрыше — десять раз в сутки.

Задача, впрочем, не слишком проста: нужно угадать девять чисел от 0 до 999999. Одна угаданная цифра означает выигрыш в 0,01 рубля, а три — уже рубль.

Подобные лотереи платят игрокам, но сами не остаются в убытке: в "игре" всегда присутствуют рекламодатели, неизменные и благодарные спонсоры лотерейных и большинства кэш-приложений.

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