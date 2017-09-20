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Экономика

Спасение утопающих: деньги Центробанка помогут удержать Бинбанк на плаву

19:5520.09.2017
(обновлено: 20:14 20.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОтделение Бинбанка в Москве. Архивное фотоОтделение Бинбанка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Совладельцы Бинбанка — Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов — в течение года пытались, но не смогли найти пути спасения банка самостоятельно. Осознав масштаб проблем, Шишханов был вынужден обратиться за помощью к Банку России, рассчитывая на санацию через новый Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эксперты рассказали, как санация Бинбанка повлияет на рынок жилья
Бинбанк на 1 августа занимал 11-е место среди российских кредитных организаций по размеру активов с 1,2 триллиона рублей.

ЦБ утром в среду сообщил, что собственник Бинбанка попросил рассмотреть возможность его оздоровления через ФКБС — решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Днем регулятор заявил, что предоставил деньги Бинбанку для поддержки ликвидности. Разделит ли Бинбанк участь банка "ФК Открытие", уже ставшего первым клиентом ФКБС — пока неясно, но эксперты полагают, что санация, скорее всего, неизбежна.

По мнению депутата Госдумы, председателя совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова, Бинбанк будет, скорее всего, санирован по новому механизму, но через некоторое время.

"ЦБ принял решение подкрепить Бинбанк ликвидностью, чтобы поддержать банк в непростой ситуации, когда благодаря СМИ в банке начался отток клиентов. Это говорит о том, что ЦБ не бросит кредитную организацию. Соответственно, примет мудрое решение для того, чтобы обеспечить стабильность на финансовом рынке и в этой организации, в частности", — сказал РИА Новости Аксаков.

Бинбанк, получив средства ЦБ, сразу успокоил клиентов и порекомендовал не изымать досрочно вклады, чтобы не потерять начисленные проценты. В Бинбанке заверили, что средств ЦБ достаточно для выполнения всех обязательств. "В офисах и банкоматах Бинбанка поддерживается достаточный объем наличных средств. При желании вкладчики могут снять свои средства", — отметили в кредитной организации.

Отделение Бинбанка в Москве. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В Бинбанке заявили, что продолжают работать в обычном режиме
На данный момент группа "Сафмар" объединяет активы семьи Гуцериевых. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Гуцериеву и Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка". Согласно сообщению Бинбанка и "Сафмара", с просьбой о санации к ЦБ обратился как собственник Шишханов.

Шишханов также возглавит совет директоров Бинбанка и при поддержке ЦБ будет проводить финансовое оздоровление Бинбанка и "Рост банка".

Августовский набег

Отток средств вкладчиков в Бинбанке начался еще летом. Так, за август сумма депозитов населения сократилась на 22,1 миллиарда рублей. По данным РИА Рейтинг, портфель депозитов Бинбанка по состоянию на 1 июля составил 552,9 миллиарда рублей.

Отделение Бинбанка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Санация Бинбанка через фонд ЦБ создаст минимум рисков, сообщили в АКРА
Причиной этого оттока могло стать письмо менеджера УК "Альфа-капитал" Сергея Гаврилова, который указал о проблемах в ряде крупнейших российских банков. В письме утверждалось, что ситуация вокруг банка "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка может быть окончательно решена уже этой осенью. Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала предметом проверок со стороны ФАС и ЦБ.

Письмо в какой-то степени оказалось пророческим, так как буквально через две недели ЦБ сообщил о санации банка "ФК Открытие" через фонд консолидации, предоставив банку средства на поддержание ликвидности и на докапитализацию.

Не исключено, что средства Банка России были предоставлены Бинбанку с помощью депозита, как и в случае с банком "ФК Открытие", который привлёк депозит ЦБ в августе в размере 330 миллиарда рублей, чтобы компенсировать отток средств клиентов, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Вывеска БИНБАНКа в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ФАС не видит недобросовестной конкуренции в информации о проблемах Бинбанка
В свою очередь упомянутые в письме Гаврилова из "Альфа-капитала" Промсвязьбанк и Московский кредитный банк заверили, что стабильно работают и ситуация с проблемами Бинбанка на них не повлияет.

Оказалось, что собственники Бинбанка вели переговоры с ЦБ на предмет выхода из проблемной ситуации уже на протяжении года. И решение попросить регулятора о санации было принято после того, как собственники не нашли средств для докапитализации своего банка.

"После законодательного введения механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора собственники вели переговоры с ЦБ и подготовку к санации", — говорится в совместном пресс-релизе группы "Сафмар" и Бинбанка.

Бремя "Рост-банка" и МДМ Банка

Бинбанк был активным игроком на российском банковском рынке, скупая другие банки. По признанию Шишханова, это и стало одной их ключевых проблем для бизнеса банковской группы.

"Ранее я не рассчитал бизнес-силы, проблемы "Рост банка", взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке", — прокомментировал положение Шишханов.

МДМ Банк стал самым крупным активом, приобретенным акционерами Бинбанка. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка с банком МДМ. Объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом Бинбанк.

Доллары США и рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"ФК Открытие", Сбербанк и Бинбанк стали лидерами по оттоку вкладов
Годом ранее, в декабре 2014 года, Бинбанку отошли по санации банки группы "Рост": "Бинбанк" Смоленск (бывший "СКА-Банк"), "Бинбанк" Сургут (бывший "Аккобанк"), "Бинбанк" Тверь (бывший "Тверьуниверсалбанк"), "Рост Банк" и банк "Кедр". Позже Бинбанк объявил также о приобретении екатеринбургского Уралприватбанка. В июне 2016 года Бинбанк завершил присоединение региональных "дочек".

Также крупным приобретением стала бывшая "дочка" украинского Приватбанка — в апреле 2014 года Бинбанк приобрел Москомприватбанк, который сейчас работает под брендом "Бинбанк Диджитал".

"Надо понимать, что у Бинбанка возникли проблемы, наверное, исходя из его санационной функции, той непомерной нагрузки, которую он взял на себя в предыдущие годы, что было сделано при согласии Центрального банка. Ничего в этом страшного нет. Главное другое — что клиенты могут быть спокойны, что банк свои обязательства выполняет и будет выполнять, и что он не в том состоянии, когда замалчиваются возникшие трудности", — считает глава АРБ Гарегин Тосунян.

"И я уверен, ЦБ ему руку помощи протянет. Тем более, когда ситуация в экономике непростая. Жизнь всегда подбрасывает проблемы и они цивилизованно решаются, гораздо лучше (так – ред.), чем когда идёт отзыв лицензии. И что Центральный банк сейчас взял вектор на поддержку банков — это правильней, чем когда была эпоха массовых отзывов лицензий. Наверняка доля собственников Бинбанка в связи с возможной санацией ФКБС существенно сократится", — сказал Тосунян.

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