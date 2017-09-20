Китай может стать соинвестором строительства ЛЭП из России в Монголию

ПЕКИН, 20 сен — РИА Новости. Китай может выступить соинвестором строительства электросетей из РФ в Монголию, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.
"Речь идет о передаче электроэнергии из России в Монголию. Это зависит от спроса (на – ред.) электроэнергию в Монголии — будут ли реализовываться крупные промышленные проекты, будет ли электрифицироваться железная дорога. Это все еще будет изучаться", — пояснил вице-премьер.
Российская сторона неоднократно заявляла, что строительство ЛЭП будет выгоднее, чем сооружение ГЭС в Монголии. В частности, в материалах "Россетей" к ПМЭФ-2017 стоимость строительства ЛЭП 500 кВ из России в Монголию оценивалась примерно в 1 миллиард долларов, тогда как сооружение ГЭС в Монголии (до 790 МВт), по подсчетам компании, обошлось бы примерно в 1,9 миллиарда долларов.