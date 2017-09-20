Китай может стать соинвестором строительства ЛЭП из России в Монголию

ПЕКИН, 20 сен — РИА Новости. Китай может выступить соинвестором строительства электросетей из РФ в Монголию, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Еще обсуждаем тему поставок в Монголию и сооружения мощностей, китайская сторона может быть соинвестором, частично финансировать проект. Это происходит на уровне консультаций между тремя странами, монгольские коллеги изучают наши предложения, китайские. Периодически проходят встречи, обсуждаются нюансы, вполне возможно, что договоримся", — сообщил Дворкович.

"Речь идет о передаче электроэнергии из России в Монголию. Это зависит от спроса (на – ред.) электроэнергию в Монголии — будут ли реализовываться крупные промышленные проекты, будет ли электрифицироваться железная дорога. Это все еще будет изучаться", — пояснил вице-премьер.

Монголия хочет построить гидроэлектростанцию на реке Селенга и ее притоках, впадающих в Байкал, однако российская сторона неоднократно заявляла о высоких экологических рисках проекта. Эта тема обсуждается уже не первый год. При этом Россия выражает готовность оказать содействие Монголии в компенсации недостатка электроэнергии в этой стране. Один из вариантов — строительство воздушной линии электропередачи из России в Монголию.

Российская сторона неоднократно заявляла, что строительство ЛЭП будет выгоднее, чем сооружение ГЭС в Монголии. В частности, в материалах "Россетей" к ПМЭФ-2017 стоимость строительства ЛЭП 500 кВ из России в Монголию оценивалась примерно в 1 миллиард долларов, тогда как сооружение ГЭС в Монголии (до 790 МВт), по подсчетам компании, обошлось бы примерно в 1,9 миллиарда долларов.