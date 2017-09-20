Эксперты рассказали, как санация Бинбанка повлияет на рынок жилья

Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве. Архивное фото

Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Недвижимость. Планируемая санация Бинбанка никак не повлияет на рынок жилой недвижимости Московского региона в целом, но может привести к смене собственников в принадлежащих группе "Сафмар" девелоперах, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Собственник Бинбанка (входит в группу "Сафмар") обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации финансовой организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время, сообщила пресс-служба ЦБ РФ ранее в среду.

По данным РИА Рейтинг, Бинбанк на 1 августа занимал 11-е место среди российских банков по размеру активов, с показателем в 1,2 триллиона рублей. Бинбанк основан в 1993 году, основными акционерами являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев с совокупной долей владения 96,452% голосующих акций.

Рынок жилья санации не заметит

На рынок недвижимости принятие решения о санации существенного влияния не окажет, солидарны все опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

"Возможны некоторые краткосрочные сложности для клиентов Бинбанка: приостановка транзакции размещенных на счетах банка средств. Говорить о возможности каких-либо более существенных последствий для рынка девелопмента безосновательно", — рассказал руководитель по работе с ключевыми партнерами риелторской компании Est-a-Tet Роман Родионцев.

Совокупная доля "А101" и "Интеко" на рынке недвижимости не настолько существенна, чтобы санация Бинбанка заметно отразилась на отрасли, считают в риелторской компании VSN Realty.

"Можно говорить скорее о возможном появлении нескольких проблемных районов новой Москвы. Однако большая часть проектов этих девелоперов находится на той стадии готовности, когда они уже должны были перейти порог безубыточности, и влияние может проявиться только в замедлении темпов строительства", — подчеркнула гендиректор VSN Realty Яна Глазунова.

Она также отметила, что портфель Бинбанка в части девелоперских проектов других застройщиков "не такой уж большой", и санация затронет только тех, кто не успеет извлечь средства, или рассчитывал в значительной степени на ресурсы банка, – им придется замедлять темпы стройки на время поиска новых средств финансирования.

"Под ударом находятся только проекты на начальном этапе, в их отношении все будет зависеть от политики девелоперов и их финансовой самостоятельности. Для рынка недвижимости в целом в данной ситуации я не вижу ничего критичного", — добавила Глазунова.

Смена владельца возможна

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Соглашаясь с тем, что в среднесрочной перспективе ситуация с Бинбанком не повлияет на объемы строительства жилья в регионе и цены, партнер девелоперской компании "Химки групп" Дмитрий Котровский при этом отметил, что санация может привести к продаже "А101" и "Интеко" вместе с их земельным банком.

"Не исключена продажа этих активов", — сказал он, отметив, что в случае принятия такого решения активы будут продаваться с дисконтом.

Долю банка в финансировании проектов "А101" и "Интеко" Котровский оценил примерно в 35%. Однако в пресс-службе "Интеко" заявили, что застройщик не имеет в настоящее время кредитов в Бинбанке. Комментарием "А101" РИА Недвижимость пока не располагает.

В конце августа на фоне сообщений в СМИ, о том что "Сафмар" устраивает распродажу принадлежащих ей объектов недвижимости, представитель компании Сергей Ключенков говорил о готовности группы расстаться с непрофильными активами. При этом он отмечал, что о продаже "Интеко" и "А101" речь не идет.

"Интеко" построила в московском регионе более 4,2 миллиона квадратных метров. Принадлежащая ранее жене экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной компания в декабре 2011 года перешла под контроль Микаила Шишханова. Шишханов стал владельцем 95% акций "Интеко", "Сбербанк Инвестиции" — 5%.

Компанию "А101" "Сафмар" (называвшаяся тогда группой "БИН") приобрела у экс-сенатора Вадима Мошковича в конце 2015 года. В рамках сделки группа получила более 3 тысяч гектаров в новой Москве.