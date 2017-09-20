РЖД запустила регулярное движение грузовых поездов в обход Украины

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. РЖД открыла регулярное движение грузовых поездов по железной дороге в обход Украины. Первые поезда, опробовавшие новый участок, перевезли вагоны с зерном, железной рудой и строительными материалами.

"Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады", — отметили в РЖД.

Пассажирские поезда по новому участку запустят после грузовых.

Максимальная скорость движения грузовых поездов составит 90 километров в час, пассажирских — 140 километров в час. В летний период здесь будут курсировать до 190 составов в сутки, большая часть из них — пассажирские поезда дальнего следования.

Что представляет собой новая дорога

Строительство новой железной дороги началось в 2014 году после ухудшения отношений между Россией и Украиной. Электрифицированная двухпутная дорога протянулась между Журавкой и Миллерово по территориям Воронежской и Ростовской областей. Ее длина составляет 137 километров.

Дорога также отличается большим количеством искусственных сооружений: на ней есть пять мостов, длина одного из которых превышает 150 метров, виадук, четыре автодорожных путепровода. Кроме того, было проложено 318 километров линий электропередачи, построено две новые подстанции.

В строительстве принимали участие подразделение РЖД — "Росжелдорстрой" — и железнодорожные войска. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, от военного ведомства к работам были привлечены пять бригад из Западного, Южного и Центрального военных округов — свыше 1700 военнослужащих и более 700 единиц спецтехники.

О завершении строительства РЖД объявила в августе. Работы были закончены на год раньше запланированного изначально срока.

Стабильность и выгода

По мнению экспертов, запуск железнодорожного движения в обход Украины важен не только с точки зрения безопасности перевозок, но и с экономической точки зрения.

"Начало движения по построенной линии позволит обеспечить стабильность перевозок пассажиров и грузов, а главное — снизить экономические и технологические риски, которые могли бы возникать при сохранении движения через Украину (остановка и задержка поездов, срывы сроков доставки, нарушение графика движения и т.п.)", — сказал РИА Новости в августе генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян.

По словам эксперта, строительство железнодорожной линии на участке Журавка-Миллерово поможет обеспечить экономическую безопасность страны.

"Стоит отметить, что еще в утвержденную в 2008 году Стратегию развития железнодорожного транспорта был включен проект строительства железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск, а осложнение отношений с Украиной просто ускорило реализацию его части", — отмечал глава ИПЕМ.

В эфире радио Sputnik профессор Российского университета транспорта (МИИТ) Анатолий Васильев высказал мнение, что участники строительства выполнили чрезвычайно важную задачу.

Политические аспекты и удобство для пассажиров

В свою очередь, профессор Российского университета транспорта (МИИТ) Анатолий Васильев считает, что строительство нового участка железной дороги связано с политическими аспектами и удобством для пассажиров.

"Поскольку переходы с российской территории на украинскую и обратно создавали проблемы для железнодорожников, для пассажиров, которым приходилось дважды проходить таможенный осмотр, и создавали задержки в продвижении грузов. Поэтому было принято решение о строительстве спрямленного участка пути". — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Говоря о сложности строительства, Васильев отметил масштаб работ.

"Это не самые сложные участки. Но объемы работ были значительными. Железнодорожные войска выполнили работу на год раньше срока. И это говорит о том, что накопленный ими опыт в строительстве позволил выполнить чрезвычайно важную для России задачу, поскольку стратегические участки дороги должны проходить по своей территории", — добавил Васильев.

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин заявил, что необходимость строительства обходных путей диктует в первую очередь отношение Украины к России.

"Все железнодорожные пути, электрические коммуникации, сети да и газопровод строились в рамках единого некогда Советского государства. И после развала Советского Союза, создания национальных республик никто не думал о том, что надо строить железные дороги в обход друг друга. Но 2014 год показал, что это необходимо сделать. Одним словом, единый хозяйственный комплекс был разрушен, его место заняли разрозненные железнодорожные ветки… Теперь эта ветка позволяет обойти вот эту ситуацию, снизить экономические, социальные и другие риски, и даже свести их на нет", — сказал Батурин в эфире радио Sputnik в августе.