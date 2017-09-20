РЖД запустила регулярное движение грузовых поездов в обход Украины

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. РЖД открыла регулярное движение грузовых поездов по железной дороге в обход Украины. Первые поезда, опробовавшие новый участок, перевезли вагоны с зерном, железной рудой и строительными материалами.
Пассажирские поезда по новому участку запустят после грузовых.
Максимальная скорость движения грузовых поездов составит 90 километров в час, пассажирских — 140 километров в час. В летний период здесь будут курсировать до 190 составов в сутки, большая часть из них — пассажирские поезда дальнего следования.
Что представляет собой новая дорога
Строительство новой железной дороги началось в 2014 году после ухудшения отношений между Россией и Украиной. Электрифицированная двухпутная дорога протянулась между Журавкой и Миллерово по территориям Воронежской и Ростовской областей. Ее длина составляет 137 километров.
В строительстве принимали участие подразделение РЖД — "Росжелдорстрой" — и железнодорожные войска. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, от военного ведомства к работам были привлечены пять бригад из Западного, Южного и Центрального военных округов — свыше 1700 военнослужащих и более 700 единиц спецтехники.
О завершении строительства РЖД объявила в августе. Работы были закончены на год раньше запланированного изначально срока.
Стабильность и выгода
"Начало движения по построенной линии позволит обеспечить стабильность перевозок пассажиров и грузов, а главное — снизить экономические и технологические риски, которые могли бы возникать при сохранении движения через Украину (остановка и задержка поездов, срывы сроков доставки, нарушение графика движения и т.п.)", — сказал РИА Новости в августе генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян.
По словам эксперта, строительство железнодорожной линии на участке Журавка-Миллерово поможет обеспечить экономическую безопасность страны.
"Стоит отметить, что еще в утвержденную в 2008 году Стратегию развития железнодорожного транспорта был включен проект строительства железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск, а осложнение отношений с Украиной просто ускорило реализацию его части", — отмечал глава ИПЕМ.
В эфире радио Sputnik профессор Российского университета транспорта (МИИТ) Анатолий Васильев высказал мнение, что участники строительства выполнили чрезвычайно важную задачу.
Политические аспекты и удобство для пассажиров
В свою очередь, профессор Российского университета транспорта (МИИТ) Анатолий Васильев считает, что строительство нового участка железной дороги связано с политическими аспектами и удобством для пассажиров.
"Поскольку переходы с российской территории на украинскую и обратно создавали проблемы для железнодорожников, для пассажиров, которым приходилось дважды проходить таможенный осмотр, и создавали задержки в продвижении грузов. Поэтому было принято решение о строительстве спрямленного участка пути". — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
"Это не самые сложные участки. Но объемы работ были значительными. Железнодорожные войска выполнили работу на год раньше срока. И это говорит о том, что накопленный ими опыт в строительстве позволил выполнить чрезвычайно важную для России задачу, поскольку стратегические участки дороги должны проходить по своей территории", — добавил Васильев.
Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин заявил, что необходимость строительства обходных путей диктует в первую очередь отношение Украины к России.