ЕЭК проводит расследование цен на смартфоны Philips в странах ЕАЭС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России материалы по координации цен на смартфоны Philips в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), проводит расследование, заявил в ходе пленарной сессии "Недели конкуренции" министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов.

По его словам, ЕЭК в 2016-2017 годах рассмотрела 16 заявлений о нарушении общих правил конкуренции, поступивших от участников рынка, а также от органов власти государств-членов союза. "По итогам рассмотрения заявлений, а также по собственной инициативе на основе собранных материалов и исследований трансграничных рынков комиссией начато 10 расследований по признакам антиконкурентных соглашений, злоупотребления доминирующим положением и недобросовестной конкуренции", — рассказал Кусаинов.

"Так ведутся расследования на трансграничных рынках железнодорожных колес и бетонных шпал, грузовых и легковых автомобилей, шин, металлоконструкцией, сотовых телефонов — недавно эти материалы нам передал ФАС по Philips", — заявил министр ЕЭК.

В июне замглавы ФАС Андрей Цариковский сообщал в интервью РИА Новости, что видит причины для возбуждения дела против Philips по координации цен на смартфоны на рынках стран ЕАЭС, служба планировала передать итоги собственной проверки по России в антимонопольный орган ЕЭК.

В декабре 2016 года ФАС направила компаниям LG, Alcatel, Sony и Asus запросы в связи с жалобами на ценовые сговоры на смартфоны этих производителей в России. При этом служба проводила также проверки цен на смартфоны Samsung. В середине февраля ведомство сообщило, что не выявило нарушений при анализе ценообразования на смартфоны Samsung, Alcatel, Sony и Asus. В отношении LG ФАС дело возбудила.